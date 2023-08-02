Добровольцам теробороны Белгородской области выдали оружие Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Белгородской области прошла церемония выдачи оружия бойцам территориальной самообороны.

Как передает ТАСС, добровольцы получили автоматы, ружья против беспилотников и автомобили УАЗ. В ходе церемонии взвод БПЛА провел показательные учения по работе с дронами. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что ситуация в регионе остается сложной.

В состав территориальной самообороны Белгородской области входят около трех тысяч человек, из которых на границе с Украиной собрали семь батальонов. Отряды теробороны тренируются в регионе с ноября 2022 года.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что выдача оружия добровольцам территориальной обороны в Белгородской области является необходимой мерой и соответствует законодательству страны.

Сайт KP.RU разбирался, действительно настала попра раздавать оружие для защиты рубежей на границе с Украиной.