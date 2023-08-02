МИД Италии призвал исключить любое военное вмешательство Запада в ситуацию в Нигере Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выступил против военного вмешательства стран Запада в ситуацию в Нигере, заявив, что это будет восприниматься как новая колонизация.

«Я считаю, что мы должны настаивать на восстановлении демократии в Нигере, но любую военную инициативу Запада следует исключить, потому что это будет рассматриваться как новая колонизация», - заявил глава итальянского внешнеполитического ведомства в эфире новостного телеканала Rainews24.

Таяни отметил, что африканский континент должен восприниматься западными странами «как главный собеседник», а не как пространство для колонизации.

Напомним, в минувший четверг, 27 июля, представители армии Нигера выступили по национальному телевидению и объявили о смещении президента, а также закрытии границ и введении комендантского часа. Кроме того, было принято решение приостановить экспорт урана и золота во Францию.

Как писал сайт KP.RU, верховный представитель ЕС Жозеп Боррель от имени Евросоюза осудил «любые попытки дестабилизировать демократию и угрожать стабильности Нигера».