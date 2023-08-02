Верховный суд оставил в силе приговор экс-советнику главы Роскосмоса Сафронову Фото: ТАСС

Верховный суд России отклонил кассационную жалобу адвокатов бывшего советника генерального директора госкорпорации Роскосмос Ивана Сафронова, который был осужден на 22 года за госизмену.

«Приговор суда первой инстанции оставить без изменения, жалобы защиты – без удовлетворения», – огласила решение кассационная инстанция.

Слушания по делу Сафронова проходили в закрытом режиме из-за его секретности.

Напомним, в декабре 2022 Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор экс-советнику главы Роскосмоса. Сторона обвинения не стала настаивать на ужесточении приговора.

Сафронов получил 22 года колонии строгого режима и штраф 500 тысяч рублей. Суд счел доказанными факты о том, что он шпионил в пользу разведки одной из западных стран, передавая спецслужбе секретные сведения. Подробности дела и комментарии экспертов читайте в материале KP.RU.