Диетолог предупредила об опасности сахарозаменителей

Врачи не рекомендуют увлекаться сахарозаменителями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Относиться к сахорозаменителям следует с осторожностью, так как их чрезмерное употребление может пагубно сказаться на здоровье. Об этом сообщила «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог и нутрициолог Татьяна Семенова.

«Исследования показывают, что искусственные сахарозаменители могут оказывать влияние на здоровье кишечника и метаболизм, а также усиливать тягу к еде и резистентность к инсулину», - рассказала Семенова, уточнив, что последний показатель является предвестником диабета.

Диетолог отметила, что, порой, заменители сахара в сотни раз слаще обычного столового сахара. Поступая в организм, они посылают сигнал мозгу о скором притоке калорий. Но реакция оказывается «обманкой», что вызывает еще больший аппетит.

По словам доктора, даже натуральные сахарозаменители могут вызвать вздутие, метеоризм или аллергические реакции.

Врач-нутрициолог Лариса Габдулхакова также рекомендовала воздержаться от употребления сладких напитков, особенно тех, в в составе которых не просто сахар, а не порошковая фруктоза сахарозаменители, сообщают «Известия».

По данным телеканала «360», газированные напитки без сахара несут в себе тот же вред, что и алкоголь. В них содержится много фруктозы, которая способна нарушить обмен веществ в клетках органа и превратиться в жир. Жир отложится в печени, вызывая воспаление.