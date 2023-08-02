Анфиса Чехова призналась, что всю жизнь мечтала жить за границей Фото: из соцсетей

Известная телеведущая Анфиса Чехова в беседе с «Газета.Ru» рассказала о своем желании жить за границей.

«Не потому, что мне в России что-то не нравится, а в силу характера: я человек, который не любит сидеть на одном месте», - уточнила телеведущая.

По ее словам, ей интересно жить в разных местах и познавать мир. Кроме того, Чехова рассказала, что в скором времени собирается посетить Монако.

Телеведущая также сообщила, что ее сын Соломон на данный момент находится в Грузии, где он «проводит каждое лето и прекрасно отдыхает с бабушкой и дедушкой».

Напомним, год назад Чехова путешествовала по США. Как писал сайт KP.RU, для отдыха она выбрала штат Техас, а до этого уже побывала в Остине, Хьюстоне и Далласе. При этом телеведущая изначально заявила о планах пробыть за океаном по меньшей мере месяц. «Мой мир шире, чем одна страна, один город и одна улица», - сказала она тогда.