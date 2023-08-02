АТОР: туристы стали реже на 35-40% посещать Крым в 2023 году, фото: Аверьянова Галина

Турпоток в Крым заметно сократился в 2023 году, по сравнению с прошлым годом. Туристы стали приезжать на полуостров на 35-40% реже, чем раньше. В то же время позиции самого востребованного региона уверенно удерживает Краснодарский край. Об этом агентству ТАСС сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Крым, по предварительным подсчетам, итоги сезона чуть более 3 млн человек, это где-то на 35-40% меньше, чем летом 2022 года. Мы не ожидаем, что прогнозы серьезно исправятся к концу сезона, то есть к концу сентября - началу октября», - заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Отдельно отметим, что лидерство Краснодарского края обосновано примерно 10 млн туристов, которые уже посетили, и планируют посетить регион в 2023 году. Сбросить юг страны с пьедестала пытается Москва, куда уже приехали порядка 6,5 млн туристов.

Другие наиболее популярные направление - Санкт-Петербург, куда уже приехали около 3,5 млн гостей, и Минеральные воды, принявшие более миллиона туристов.

Ранее KP.RU сообщил, что спрос на туры в Крым всё же растёт, хоть и не в сравнении с прошлым годом, и в июле туристы едут на полуостров чаще, чем в июне.