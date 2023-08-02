«Не давала к себе прикоснуться»: вожатые рассказали о смерти школьницы в детском лагере Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детском лагере «Строитель» в Амурской области 9-летняя девочка умерла в результате отравления. Точная причина смерти на данный момент неизвестна, а в учреждении работают следователи. Об этом «КП-Благовещенск» рассказали в Следственном комитете региона.

— В какой-то момент ей стало плохо, она не давала к себе прикоснуться и периодически вздрагивала из-за чего-то, — рассказали вожатые детского лагеря.

После того, как состояние девочки ухудшилось, ее сразу же отвезли в больницу, а уже в медучреждении она скончалась. На данный момент есть две версии смерти — отравление неизвестным веществом или инфекционное заболевание, поразившее нервную систему школьницы. Точную причину установят только после выяснения всех обстоятельств следователями.

Ранее стало известно, что четырехлетняя девочка попала в реанимацию в Санкт-Петербурге после отравления лекарственным препаратом от эпилепсии. Кроме отравления, у пострадавшей диагностировали ушибы лба и темени.