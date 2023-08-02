Пользователи iPhone 14 возмутились резким падением емкости аккумуляторов Фото: pixabay.com

Владельцы смартфонов iPhone 14 и iPhone 14 Pro заявили о резком падении ресурса аккумуляторов спустя год после начала продажи этой линейки гаджетов.

Как передает портал iMore, по словам некоторых пользователей, емкость батареи в iPhone 14 упала до 87% от первоначальной. Отмечается, что такая проблема является не новой для устройств Apple, однако в случае с iPhone 14 она проявилась особенно остро.

Как полагают эксперты, резкое падение ресурса аккумуляторов смартфонов может быть вызвано аномально высокими температурами летом этого года в некоторых регионах или с их низким качеством. Большинство владельцев пожаловалось, что через 10-11 месяцев использования iPhone 14 емкость батареи составляла 90% и ниже.

Напомним, стало известно, что новая модель смартфонов от Apple IPhone 15 Pro будет оснащена титановыми гранями вместо нержавеющей стали. Выбор в пользу титана был сделан, чтобы облегчить ремонт смартфонов. Также новый гаджет будет иметь менее острые края и матовое стекло на задней панели. Из других новшеств – разъем для зарядного устройства USB-C вместо Lightning, который используется в технике Apple с 2012 года.