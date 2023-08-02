Винокур пошутил в Кремле про Байдена Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин провел церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля, вручив одну из таких наград Владимиру Винокуру, который решил пошутить. Артист отметил, что российский лидер спортивный человек, который легко сможет подняться на самолет по трапу.

«Вы знаете, какая нагрузка на нашем президенте. Но слава Богу он у нас спортивный и в общем-то я видел вас на коне и как вы поднимаетесь по трапу самолета. Потому что есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могут забраться и поздороваться не знают с кем», - заявил юморист.

Напомним, президент США Джо Байден уже ни раз споткнулся, когда поднимался по трапу. Это произошло, когда американский лидер возвращался из Польши, а также заходил на борт самолета на авиабазе в штате Алабама. Один раз, когда глава Белого дома спускался по трапу, то внезапно начал приседать.