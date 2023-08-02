Более трети жителей США не поддерживают идею отправки военных на Украину Фото: REUTERS

Более трети американцев, 34% опрошенных, высказались против идеи отправить военный контингент США на территорию Украины, для непосредственного участия в конфликте. Соответствующие данные опубликованы журналом Newsweek на основе исследования центра Redfield & Wilton Strategies.

Согласно проведённому опросу, 31% американцев поддерживают отправку военных США на Украину, 34% высказались против этого, а оставшиеся не определились, или воздержались от ответа. При этом самыми ярыми сторонниками вступления Штатов в конфликт на Украине выступили молодые жители США, в возрасте до 26 лет. Против же оказались, в основном, люди в возрасте 59 лет и старше.

Опрос проводился в онлайн-формате, в выборке участвовали 1,5 тыс. человек разных возрастов. В пресс-службе Пентагона результаты опроса комментировать отказались.

Ранее KP.RU сообщил, что США намерены прислать на Украину танки Abrams уже в сентябре 2023 года.