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НовостиПолитика2 августа 2023 12:12

Более трети жителей США не поддерживают идею отправки военных на Украину

Треть американцев высказались за эту идею
Сергей КУДРИН
Более трети жителей США не поддерживают идею отправки военных на Украину

Более трети жителей США не поддерживают идею отправки военных на Украину

Фото: REUTERS

Более трети американцев, 34% опрошенных, высказались против идеи отправить военный контингент США на территорию Украины, для непосредственного участия в конфликте. Соответствующие данные опубликованы журналом Newsweek на основе исследования центра Redfield & Wilton Strategies.

Согласно проведённому опросу, 31% американцев поддерживают отправку военных США на Украину, 34% высказались против этого, а оставшиеся не определились, или воздержались от ответа. При этом самыми ярыми сторонниками вступления Штатов в конфликт на Украине выступили молодые жители США, в возрасте до 26 лет. Против же оказались, в основном, люди в возрасте 59 лет и старше.

Опрос проводился в онлайн-формате, в выборке участвовали 1,5 тыс. человек разных возрастов. В пресс-службе Пентагона результаты опроса комментировать отказались.

Ранее KP.RU сообщил, что США намерены прислать на Украину танки Abrams уже в сентябре 2023 года.