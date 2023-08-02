Минобороны: ВСУ безуспешно пытались наступать по пяти направлениям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны в среду, 2 июля, заявили, что украинские войска в течение суток безуспешно пытались наступать на пяти направлениях.

«В течение суток Вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий», - заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, уточнив, что украинская армия пыталась наступать на Запорожском, Донецком, Краснолиманском, а также Купянском и Южнодонецком, направлениях.

Напомним, украинские войска потеряли более 220 военных в ходе попыток наступать на Донецком направлении. Как заявили тогда в Минобороны РФ, ВСУ продолжили пытаться наступать на Донецком, Южнодонецком и Запорожском направлениях.