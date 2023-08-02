В Балтийском море стартовали военные учения «Океанский щит – 2023» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В акватории Балтийского моря начались учения «Океанский щит – 2023», в ходе которых проверят готовность сил Военно-морского флота к защите национальных интересов России и слаженность работы штабов по управлению войсками.

Как сообщается на сайте Министерства обороны России, во время маневров будут отработаны действия по защите морских коммуникаций, перевозке войск и воинских грузов, обороне морского побережья. В учениях задействуют более 30 боевых кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, 30 летательных аппаратов морской авиации и Воздушно-космических сил России, а также около шести тысяч военнослужащих.

Как писал сайт KP.RU, в июле российские войска провели учения по изоляции района Черного моря, который был закрыт для судоходства после окончания зерновой сделки. В ходе маневров отрабатывалась процедура задержания судна-нарушителя.