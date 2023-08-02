Турция впервые вошла в пятерку самых дорогих стран для туристов из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Летом этого года Турция впервые вошла в пятерку самых дорогих направлений для туриста из России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Как заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, такие изменения в ценах стали причиной снижения динамики летнего турпотока на турецкие морские курорты.

«Тем не менее Турция, безусловно, и сейчас направление номер один в выездном туризме России, с приростом объемов к 2022 году», - отметила она.

Ломидзе заявила, что первым в списке самых дорогих массовых направлений текущего лета стали Мальдивы со средней стоимостью на двоих в 392 тысяч рублей. Второе место занимает Куба, за которую придется заплатить примерно 239 тысяч рублей, Тройку лидеров замыкает Шри-Ланка (примерно 213 тысяч рублей). Турция оказалась на четвертом месте (около 183 тысяч рублей), а замыкает этот список Таиланд (около 176 тысяч рублей.

«Россия - самое дешевое направление туризма по уровню среднего чека: средний чек за туры по России в августе составил всего 79,8 тысячи рублей», - заявила директор АТОР.

Напомним, ранее Роскачество предупредило об активности лже-турфирм с начала этого сезона отпусков, отметив, что начали создавать сайты-клоны, а также фейковые профили.