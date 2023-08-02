СК проверит Панина* и Собчак на оправдание терроризма после их интервью. Фото:соцсети

Несколько дней назад вышло интервью Ксении Собчак с переехавшим в Испанию российским актером Алексеем Паниным*. Теперь видеороликом заинтересовались в Следственном комитете РФ.

Ведомство планирует проверить интервью на предмет публичного оправдания терроризма. Посмотревшие выпуск представители Лиги безопасного интернета уличили актера в призыве к терроризму.

"За прошедшие несколько дней диалог Панина и Собчак посмотрели полтора с лишним миллиона человек, среди них были и ребятки из Лиги безопасного интернета. После просмотра они заявили: с помощью интервью Панин призывает людей стать террористами. И обратились за помощью к правоохранителям", — цитирует источник starhit.ru.

Также в интервью 15-летняя дочь Алексея Панина* Анна рассказала, как ей живется с отцом после переезда в Испанию и как ей удается справляться с его скандальной славой.

*признан иноагентом на территории РФ