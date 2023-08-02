Добровольцы народной дружины Курской области получили оружие Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На базу народной дружины Курской области прибыла первая партия оружия, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«На протяжении нескольких месяцев мы прорабатывали вопрос обеспечения созданных отрядов добровольной народной дружины боевым оружием. Первая партия уже поступила на базу. В ближайшее время увеличим количество оружия до 300 единиц», – написал он в Telegram.

Как отметил губернатор, власти Курской области создали все условия для хранения вооружения. Старовойт подчеркнул, что народная дружина создана для оказания помощи Вооруженным силам РФ, Росгвардии, полиции и погрануправлению.

Напомним, церемония выдачи оружия бойцам территориальной самообороны прошла в Белгородской области. Добровольцы получили автоматы, ружья против беспилотников и автомобили УАЗ. В ходе церемонии взвод БПЛА провел показательные учения по работе с дронами.