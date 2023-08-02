Союз отцов предложил оплачивать родителям младенцев дополнительные выходные

Родители смогут проводить больше времени с детьми Фото: Михаил ФРОЛОВ

Общественники предлагают предоставить для дополнительных выходных родителям, воспитывающим детей до года. При этом, выходные должны оплачиваться, сообщил RT председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов.

«Идея предоставления дополнительных выходных не нова. Но выходные с сохранением зарплаты будет гораздо эффективней», - уверен Соленов.

Общественник добавил, что такой подход позволит родителям проводить больше времени с малышом, организовывать совместный досуг.

Кроме того, у взрослых появится больше времени для ухода за ребенком.

Ранее телеканал «360» сообщал, что военнослужащим, имеющим детей с инвалидностью, дополнительно предоставят 24 выходных дня в году с 1 сентября 2023 года. Воспользоваться таким правом может один из родителей или опекунов.

Важно, что, если один из взрослых использовал меньше дополнительных дней, то «отгулять» остаток отпуска может второй родитель.