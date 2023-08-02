Беспилотный катер ВСУ попытались атаковать корабль ВМФ России в Черном море Фото: кадр из видео

Вооруженные силы Украины попытались атаковать корабль Военно-морских сил России в Черном море, применив беспилотный катер.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ, инцидент произошел ночью, 2 августа. В тот момент, когда корабль ВМФ России сопровождал гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря, на него совершил атаку морской беспилотный катер корабль

«Профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен», – заявили в министерстве.

Как писал сайт KP.RU, ночью 25 июля ВСУ попытались атаковать катерами корабль Черноморского флота России «Сергей Котов». В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения на дистанции 1000 и 800 метров. В результате инцидента никто не пострадал.