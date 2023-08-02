Госдума рассмотрит возможность предоставления льгот работодателям участников СВО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Госдуму был внесён законопроект, предполагающий приравнивание работодателей, устраивающих на работу участников специальной военной операции, к социальным предпринимателям. Это позволит компаниям получать разнообразные льготы и выплаты, о чём сообщили на сайте думы.

«Таким работодателям станут доступны различные виды государственных льгот. Это гранты, аренда недвижимости на льготных условиях, информационная поддержка, помощь в поиске новых партнеров и многие другие инструменты развития бизнеса», - считают авторы инициативы.

Уточняется, что целью законопроекта является повышение востребованности демобилизовавшихся военнослужащих на рынке труда. В настоящее время соцпредпринимателями считается малый и средний бизнес, в котором не менее 50% сотрудников - социально-уязвимые категории граждан (инвалиды, пенсионеры, малообеспеченные и так далее).

Ранее KP.RU сообщил, что спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал поддержку участников СВО главным приоритетом в работе депутатов.