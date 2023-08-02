ФСБ задержала мужчину по подозрению в подготовке взрыва в Армавире
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали мужчину, который подозревается в подготовке взрыва. Он планировал подорвать здание правоохранительных органов в Армавире, сообщает ТАСС со ссылкой на краевое ведомства.
Как сообщили в ФСБ, мужчина сам изготовил взрывное устройство, которое и хотел подорвать на территории объекта правоохранительных структур в Армавире.
"Мужчина был задержан. сейчас против него возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 "Приготовление к террористическому акту" УК РФ", - отметили в ведомстве.
Кроме того, было установлено, что подозреваемый хранил самодельное взрывное устройство у себя дома.
Кроме того, ФСБ задержала жителя Тамбовской области, планировавшего выехать через Турцию на Украину для вступления в ряды ВСУ.