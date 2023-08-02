ФСБ задержала мужчину по подозрению в подготовке взрыва в Армавире Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали мужчину, который подозревается в подготовке взрыва. Он планировал подорвать здание правоохранительных органов в Армавире, сообщает ТАСС со ссылкой на краевое ведомства.

Как сообщили в ФСБ, мужчина сам изготовил взрывное устройство, которое и хотел подорвать на территории объекта правоохранительных структур в Армавире.

"Мужчина был задержан. сейчас против него возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 "Приготовление к террористическому акту" УК РФ", - отметили в ведомстве.

Кроме того, было установлено, что подозреваемый хранил самодельное взрывное устройство у себя дома.

Кроме того, ФСБ задержала жителя Тамбовской области, планировавшего выехать через Турцию на Украину для вступления в ряды ВСУ.