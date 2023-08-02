Минздрав России опроверг данные о введении оплаты за некоторые виды медпомощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Информация о введении оплаты за некоторые виды медицинской помощи в России не соответствует действительности, заявил помощник главы Министерства здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Информация о том, что медицинская помощь станет платной, является не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта, распространенной рядом СМИ», – сказал он в беседе с журналистами.

Кузнецов подчеркнул, что все виды медпомощи в России будут оказываться гражданам бесплатно в рамках действия полиса обязательного медицинского страхования. Это касается экстренной, неотложной и плановой помощи, а также лекарственного обеспечения в стационарах, уточнил помощник министра здравоохранения.

Представитель Минздрава отметил, что решения о применении некоторых диагностических и лечебных процедур в рамках стандарта медицинской помощи принимают лечащие врачи. Медицинские учреждения при заключении договора на оказание платных услуг обязаны предоставить пациенту доступную информацию о том, что он может получить медицинскую помощь бесплатно в рамках госгарантий, добавил Кузнецов.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года правительство РФ утвердило гарантии бесплатной медпомощи россиянам на 2023 год.