Три человека пострадали в ДТП из-за нарушения правил обгона на Ставрополье

Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево Фото: Госавтоинспекция

В Арзгирском округе Ставрополья, на трассе «Буденновск – Арзгир» водитель автомобиля Mazda 6 решил обогнать машину, но не справился с управлением. При возвращении в свою полосу сначала зацепил обочину, а потом врезался в грузовик. От удара легковушка вылетела в кювет, где врезалась в дерево, сообщает издание Newstracker со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Возвращаясь в свою полосу, зацепил обочину, столкнулся с грузовым автомобилем, а затем съехал через встречную полосу в кювет, где совершил наезд на дерево. В больницу с сочетанными травмами доставлены трое пассажиров иномарки, – сообщили в Госавтоинспекции.

Водитель легковушки не пострадал, его стаж вождения – 16 лет, он не является злостным нарушителем правил дорожного движения. По факту аварии назначена проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.