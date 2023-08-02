Медведев назвал уголовное преследование Трампа прогрессом для США

Медведев назвал уголовное преследование против Трампа прогрессом США Фото: REUTERS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично оценил прогресс в политической системе США. По его словам, если раньше неугодные кандидаты в президенты Америки физически ликвидировались, то теперь против них возбуждают уголовные дела. Об этом Медведев написал в соцсети Twitter.

«Раньше неугодных кандидатов в президенты США просто убивали. Теперь против них возбуждаются уголовные дела, им предъявляются обвинения. Что ж, прогресс налицо...», - заявил Медведев.

Судя по всему, речь в своём посте Медведев ведёт о экс-президенте США Дональде Трампе, который намерен попытаться стать американским лидером ещё раз. В настоящий момент Трамп является фигурантом ряда уголовных дел, в том числе его обвиняют в тяжких преступлениях.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп рискует сесть за решётку на 50 лет прямо перед выборами президента США.