Путин заявил, что у политики Киева по уничтожению всего русского нет будущего Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что у западной и украинской политики по уничтожению всего русского нет никакого будущего.

Глава государства обратился к теме интеграции новых российских регионов в общее культурное пространство. По его словам, жители данных субъектов всегда говорили на родном языке и не теряли интереса к русской литературе. И это несмотря на попытки властей Украины запретить произведения русских классиков и современников, отметил президент.

По мнению Путина, у подобной политики никогда не было и не будет будущего.

Также российский президент призвал обновить библиотеки новых регионов России - ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей - классической литературой.