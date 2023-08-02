Что произошло за день: главные события 2 августа 2023

Путин вручил в Кремле госнаграды героям СВО и выдающимся россиянам Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды героям специальной военной операции и выдающимся россиянам. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

Глава российского государства в ходе телефонного разговора с Реджепом Тайипом Эрдоганом дал согласие на свой визит в Турцию, сообщает канцелярия турецкого лидера.

Дата приезда президента России не уточняется. Эрдоган во время переговоров заявил Путину, что Турция продолжит прикладывать усилия для возобновления зерновой сделки.

Между тем курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 93 рубля впервые с 6 июля этого года. По состоянию на 13:02 мск американская валюта росла на 0,8%, достигнув 93,06 рубля. Курс евро превысил 102 рубля, юань вырос до 12,96 рубля.

Вооруженные силы Украины ночью 2 августа попытались атаковать корабль Военно-морских сил России в Черном море, применив беспилотный катер. Инцидент произошел в тот момент, когда корабль ВМФ РФ сопровождал гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря. Экипажа российского судна своевременно обнаружил и уничтожил катер ВСУ.

Тем временем американские СМИ сообщили, что в медицинские пункты на Украине после начала наступления поступает огромное количество раненых солдат ВСУ. По информации газеты The New York Times, временные медицинские посты получают постоянный поток солдат, раненных в ходе боевых действий. Их число колоссальное, отмечается в сообщении.