МИД Британии сменил посла в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кадровый дипломат Министерства иностранных дел и международного развития Великобритании Найджел Кейси станет новым послом страны в России, сообщает МИД Соединенного Королевства.

«Господин Найджел Кейси был назначен послом Его Величества в Российской Федерации вместо Деборы Броннерт, которая перейдет на другую дипломатическую службу», – сказано на сайте ведомства.

Уточняется, что Кейси вступит в должность посла Великобритании в Москве в ноябре этого года.

Как сообщили в ведомстве, новый посол королевства в РФ с 2003 по 2006 годы был руководителем отдела внешней политики британского МИД в отношении России. Кроме того, он занимал должности посла Великобритании в Боснии и Герцеговине и был личным секретарем главы МИД Соединенного Королевства. В настоящее время является спецпредставителем британского премьер-министра по Афганистану.