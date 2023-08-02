Госдума не поддержала идею проверять детские игрушки на духовность Фото: Дарья МИТРОФАНОВА

Зампред комитета Госдумы по законодательству Сардана Авксентьева рассказала KP.RU об инициативе, согласно которой предлагается проверять детские игрушки на нравственность и духовность. По словам Авксентьевой, бюджет можно потратить на куда более актуальные проблемы. Об этом сообщил телеграм-канал «Комсомольской правды».

«Тратить миллионы на очередную структуру, которая будет с лупой бегать по "Детскому миру", неразумно. Каждый рубль сегодня должен тратиться эффективно. Тем более когда есть более насущные проблемы - например, реклама наркотиков на улицах и в интернете», - говорит Авксентьева.

Она подчеркнула, в нынешнее время не стоит придумывать и выискивать новые проблемы - хватает и старых. Напомним, что идею проверять игрушки, в том числе популярных меховых монстров Хагги Вагги, предлагала депутат Татьяна Буцкая.

Ранее KP.RU сообщил, что Госдума рассматривает возможность предоставления льгот работодателям, которые нанимают на работу участников СВО.