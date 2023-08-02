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НовостиОбщество2 августа 2023 15:16

Госдума не поддержала идею проверять детские игрушки на духовность

Депутаты сочли перспективу проверок детских игрушек недостаточно актуальной
Сергей КУДРИН
Госдума не поддержала идею проверять детские игрушки на духовность

Госдума не поддержала идею проверять детские игрушки на духовность

Фото: Дарья МИТРОФАНОВА

Зампред комитета Госдумы по законодательству Сардана Авксентьева рассказала KP.RU об инициативе, согласно которой предлагается проверять детские игрушки на нравственность и духовность. По словам Авксентьевой, бюджет можно потратить на куда более актуальные проблемы. Об этом сообщил телеграм-канал «Комсомольской правды».

«Тратить миллионы на очередную структуру, которая будет с лупой бегать по "Детскому миру", неразумно. Каждый рубль сегодня должен тратиться эффективно. Тем более когда есть более насущные проблемы - например, реклама наркотиков на улицах и в интернете», - говорит Авксентьева.

Она подчеркнула, в нынешнее время не стоит придумывать и выискивать новые проблемы - хватает и старых. Напомним, что идею проверять игрушки, в том числе популярных меховых монстров Хагги Вагги, предлагала депутат Татьяна Буцкая.

Ранее KP.RU сообщил, что Госдума рассматривает возможность предоставления льгот работодателям, которые нанимают на работу участников СВО.