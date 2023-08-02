Курс евро превысил 103 рубля впервые с марта 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс евро вечером в среду, 2 августа, впервые с марта 2022 года поднялся до 103 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По информации на 17:54 по московскому времени евро вырос на 1,8%, до 103 рублей. Далее рост замедлился. Доллар превысил 94 рубля — он держится на уровне 94,25.

Стоит отметить, что еще днем 2 августа курс европейской валюты составлял более 102 рублей. Курс доллара при этом превышал 93 рубля.

Ранее глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов признался, что текущее ослабление рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в Россию и из нее. А глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что рубль слабеет по причине динамики внешней торговли. Она рекомендовала не строить никаких теорий на этот счет.