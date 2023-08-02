Надругавшегося над девочками в Анапе педофила поместили в СИЗО на 1,5 месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

50-летний Геннадий Измайлов, педофил, пробравшийся в детский лагерь «Счастливое детство» в Анапе, где он надругался над пятью девочками, был помещён в следственный изолятор до 29 сентября 2023 года. Такое решение принял Анапский городской суд, чтобы не допустить побега Измайлова, о чём сообщил «КП-Краснодар».

«Анапский городской суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Воронежской области, обвиняемого в совершении преступлений по статьям "Насильственные действия сексуального характера" и "Развратные действия"», - заявили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Решение о помещении Измайлова в СИЗО вызвано образом жизни педофила - он бродяжничает, не имеет постоянного места жительства, обитает в подъездах и не работает. В случае побега найти такого преступника будет очень сложно, и чтобы этого не случилось - обвиняемого поместили под стражу.

Ранее KP.RU сообщил, как Измайлов пробрался в детский лагерь, и как правоохранители ловили его на протяжении трёх дней.