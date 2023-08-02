В Госдуме предложили выплачивать деньги для подготовки к школе Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) предложила выплачивать единое пособие для подготовки детей к школе. С данной просьбой она обратилась к российскому премьеру Михаилу Мишустину.

"Обращаемся к вам, уважаемый Михаил Владимирович, и просим изыскать возможность произвести единовременную выплату в размере единого ежемесячного пособия для подготовки детей к школе", - отмечается в документе, пишет РИА Новости.

По словам Остальной, комитет поддерживает обратившихся за помощью в выделении средств семей. В последнее время резко увеличилась стоимость товаров для школы, отметила она.

Между тем, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб не поддержала введение в России "первосентябрьского капитала". Она отметила, что выплачивать деньги поголовно всем родителям школьников неправильно.