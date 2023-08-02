Президент Бразилии призвал найти общий знаменатель в переговорах по Украине

Бразилия призвала найти общий знаменатель в переговорах по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обратился к участникам переговорного процесса по конфликту на Украине, заявив о необходимости найти общий знаменатель в этих обсуждениях, чтобы со временем это привело к достижению мира. Об этом Лула да Силва рассказал представителям зарубежных СМИ.

«Именно в разговоре с теми, кто придерживается отличного от твоего мнения, можно прийти к общему знаменателю, на основании которого, когда придет время, можно добиться мира», - заявил бразильский лидер.

Глава государства подчеркнул, что уже обсуждал этот вопрос с лидерами Индии и Китая, а также с главами ряда африканских и латиноамериканских государств. Спецпредставитель президента Бразилии по международным вопросам уже летал с этой темой в Россию, на Украину, и в Данию. Следующий пункт - Саудовская Аравия.

Ранее KP.RU сообщил, что Бразилия выступает против расширения БРИКС, из опасения потерять авторитет на мировой арене.