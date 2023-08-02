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НовостиПолитика2 августа 2023 16:12

Мишустин заявил, что нет ничего лучше работы на свою Родину

Об этом российский премьер рассказал на встрече с победителями олимпиад по естественным наукам
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Мишустин заявил, что нет ничего лучше работы на свою Родину

Мишустин заявил, что нет ничего лучше работы на свою Родину

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что не существует ничего лучше работы на свою страну, свою Родину. Об этом он сказал на встрече с победителями международных олимпиад по естественным наукам.

По словам Мишустина, стране нужны молодые специалисты в области естественных наук.

"Ничего нет, наверное, лучше, чем работа на свою страну, на свою Родину. И здесь, абсолютно уверен, что страна ждет таких, как вы. Такие умные, профессиональные патриоты своей страны нужны", - заявил Мишустин.

Также российский премьер заметил, что биология является одной из фундаментальных наук, знания по которой пригодятся везде.

Ранее Мишустин рассказал, что в 2022 году останавливался в модульной гостинице на природе и остался под большим впечатлением от подобного отдыха.