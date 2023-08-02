Учебник истории с разделом о спецоперации включен в федеральный перечень Фото: Павел МАРТИНЧИК

Новый учебник истории с разделом про специальную военную операцию на Украине включен в федеральный перечень учебников. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Учебник успешно прошел апробацию и на прошлой неделе был включен в федеральный перечень», – сказал глава Минпросвещения на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Как уточнил министр, в новом учебнике истории для учащихся 11 классов отражены события, связанные с присоединением Крыма и Севастополя к России, причинами и ходом СВО, вхождением в состав РФ новых регионов в сентябре 2022 года.

Что касается учебника для 10 классов, то в нем треть посвящена Великой Отечественной войне, причем в отдельные параграфы внесены история обороны Москвы, блокады Ленинграда, события Сталинградской и Курской битв, сообщил Кравцов. По его словам, его подготовили фактически в течение пяти месяцев.

Как писал сайт KP.RU, в конце апреля этого года в России представили учебник по истории с разделом про специальную военную операцию для учащихся 11 классов. В нем упоминается о санкциях стран Запада в отношении России, создании фонда поддержки участников спецоперации и их семей, а также о причинах начала СВО, которые включены в задания.