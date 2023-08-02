Движение по Керченскому проливу ограничено для судов и летательных аппаратов Фото: пресс-служба Погранслужбы ФСБ по Республике Крым

Движение по Керченскому проливу для надводных и подводных судов и летательных аппаратов ограничено, сообщает Министерство обороны России.

Как уточняется на сайте ведомства, запрещены «плавание всех судов и плавсредств, средств передвижения под водой, постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов, нахождение людей в воде и другая деятельность». В то же время разрешается движение судов, следующих по Керченскому проливу в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям транзитом или в порты.

Напомним, 26 июля Федеральная служба безопасности обнаружила следы взрывчатки на сухогрузе, который направлялся через Керченский пролив за зерном в Ростов-на-Дону и один из портов Украины. Речь шла об обнаружении динитротолуола и тротила.

За несколько дней до этого ФСБ заявила, что следы взрывчатки были обнаружены на сухогрузе, который следовал для перевозки зерна из Турции в Ростов-на-Дону. Ранее судно находилось в украинском порту Килия.