Мишустин с юмором объяснил, чем отличаются физики и математики

Мишустин рассказал анекдоты про физиков и математиков галка Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский премьер-министр Михаил Мишустин встретился с победителями международных олимпиад по естественным наукам и с юмором рассказал, в чем разница мышления физиков и математиков.

Премьер рассказал анекдот, где от медведя убегают физик и математик. И пока математик рассчитывает, с какой скоростью ему нужно бежать, в планах физика появился совсем другой расклад.

"Что думает физик: "Объем желудка медведя 1 кубический метр. Объем математика 1,2 кубических метра. Надо быстрее бежать, если он первого догонит математика, я спасусь", - отшутился Мишустин.

По словам политика, у физиков и математиков разные подходы к решению тех или иных задач. В другом анекдоте, который рассказал Мишустин, математики, ехавшие на конференцию, придумали хитрый план по обману контролера.

Также Мишустин на встрече с победителями олимпиад по естественным наукам заявил, что не существует ничего лучше работы на свою страну, свою Родину.