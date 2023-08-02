«Училась заново жить»: певица Романиди рассказала о последствиях клинической смерти Фото: из социальной сети

Исполнительница хита «Гавайская гитара» певица Мила Романиди еще на заре своей карьеры столкнулась с серьезнейшим испытанием, пережив клиническую смерть. В беседе с сайтом mk.ru она поделилась, что этот случай позволил ей переосмыслить всю свою жизнь.

Певица рассказала, что это случилось в момент, когда она вышла перед концертом на сцену для проверки звука. Взяв в руки микрофон, она сразу «погрузилась во тьму». Оказалось, что шнур микрофона был неисправным и случилось замыкание.

— Я в тот момент не видела ничего: помню только, что летела в темном тоннеле, а наверху был яркий свет. Я к нему стремилась. Как мне потом рассказали, в этот момент мои музыканты оказывали мне первую помощь. Это меня и спасло, — поделилась артистка.

Романиди также вспомнила, что фактически училась жить заново и даже врачи не давали никаких прогнозов. Зато уже после выздоровления певица научилась радоваться мелочам. Также до клинической смерти она редко видела сны, а теперь они приходят к ней регулярно, при этом чаще всего сон снится перед каким-либо событием, что помогает ей быть начеку.

Ранее стало известно, что выступление Милы Романиди и еще ряда звезд вырезали из эфира. Артисты участвовали в праздновании юбилея Ларисы Рубальской, которая позже объяснила недовольным артистам, что виной такому решению стал хронометраж.