Песков заявил, что Россия пытается доказать коллективному Западу свою правоту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия пытается доказать коллективному Западу свою правоту, однако он не хочет поддаваться на убеждения Москвы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время открытого диалога с участниками «Территории смыслов» в мастерской управления «Сенеж».

«Вот этот самый коллективный Запад, хотя мы и с ним работаем, пытаемся доказывать свою правоту, мы и их пытаемся убеждать, но они очень сложно поддаются убеждению. А на нас начинают равняться все большее и большее количество государств», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

По мнению Пескова, страны Запада живут по ими же установленным правилам, а не по международному праву. Процесс изменения системы координат обязательно закончится тем, что суверенитет и уважение друг станут основным понятием в международных отношениях, считает представитель Кремля.

Напомним, Песков ранее заявлял, что Запад ведет войну против России по всем фронтам.

В понедельник, 31 июля, пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистом KP.RU Александром Гамовым отметил, что погода на Западе по отношению к России не меняется.