Песков заявил, что Путин и Эрдоган в ближайшее время определят место и сроки встречи Фото: REUTERS

Главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время определят сроки и место своей встречи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на форуме "Территория смыслов".

По словам Пескова, это будет сделано по дипломатическим каналам.

"Они условились уже в ближайшее время точно определиться, во-первых, по месту, где это произойдет, во-вторых, по срокам. Это будет сделано все по дипломатическим каналам", - заявил Песков.

Президенты России и Турции в ходе встречи будут обсуждать темы урегулирования украинского конфликта и продления зерновой сделки, отметил представитель Кремля.

Днем 2 августа российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Реджепом Тайипом Эрдоганом дал согласие на свой визит в Турцию, сообщает канцелярия турецкого лидера.