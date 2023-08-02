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НовостиПолитика2 августа 2023 17:49

Песков заявил, что Путин и Эрдоган в ближайшее время определят место и сроки встречи

На встрече будет обсуждаться урегулирование конфликта на Украине и продление зерновой сделки
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Песков заявил, что Путин и Эрдоган в ближайшее время определят место и сроки встречи

Песков заявил, что Путин и Эрдоган в ближайшее время определят место и сроки встречи

Фото: REUTERS

Главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время определят сроки и место своей встречи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на форуме "Территория смыслов".

По словам Пескова, это будет сделано по дипломатическим каналам.

"Они условились уже в ближайшее время точно определиться, во-первых, по месту, где это произойдет, во-вторых, по срокам. Это будет сделано все по дипломатическим каналам", - заявил Песков.

Президенты России и Турции в ходе встречи будут обсуждать темы урегулирования украинского конфликта и продления зерновой сделки, отметил представитель Кремля.

Днем 2 августа российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Реджепом Тайипом Эрдоганом дал согласие на свой визит в Турцию, сообщает канцелярия турецкого лидера.