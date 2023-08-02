Макрон подписал закон о рекордном повышении бюджета Минобороны Франции Фото: REUTERS

Бюджет Министерства вооруженных сил Франции будет увеличен до рекордных 413 миллиардов евро. Соответствующий закон подписал президент страны Эммануэль Макрон.

«После того, как закон был принят парламентом и утвержден Конституционным советом, он был обнародован 1 августа и опубликован сегодня. Беспрецедентный бюджет в размере 413 миллиардов евро для преобразования наших Вооруженных сил», – говорится в Twitter Минобороны Франции.

С учетом расходов на инфраструктуру и другие статьи общий бюджет Вооруженных сил страны составит 454 миллиарда евро. Согласно закону, на эти средства будут модернизированы силы ядерного сдерживания, улучшены условия для солдат и обновлены оборудования. Кроме того, деньги направят на защиту киберпространства, космоса и Военно-морских сил Франции. Стоит отметить, что ранее бюджет Министерства Вооруженных сил страны составлял 295 миллиардов евро.