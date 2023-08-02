Госдеп США: НАТО не изучает вопрос коллективной обороны из-за ситуации в Польше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В НАТО не рассматривается вариант задействования принципа коллективной обороны из-за обвинений Польши в адрес Белоруссии. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

По его словам, для задействования статьи 5 существует определенный процесс, а на данный момент такого процесса нет.

"Существует процесс для задействования странами НАТО статьи 5. Мы в настоящее время не находимся в такой ситуации", - отметил Миллер.

Согласно статье 5, закрепляется принцип коллективной обороны НАТО, который предусматривает ответ в случае вооруженного нападения на одну или несколько стран альянса.

Ранее в МИД Польши заявили, что два вертолета из Белоруссии нарушили воздушное пространство государства. Из-за этого в министерство был вызван поверенный в делах посольства Белоруссии.