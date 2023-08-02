В небе над Казанью заметили облако в виде "ядерного гриба". Фото: соцсети

В небе над Казанью появилось необычное облако, напоминающее ядерный гриб. Об этом местные жители рассказали в социальных сетях.

Судя по кадрам, облако по форме представляет трубу, которая расширяется ближе к верхней части. Верхняя часть напоминает "шляпку ядерного гриба". Многие горожане действительно увидели сходство.

Чем именно вызвано такое явление и почему облако такой формы - неизвестно. У некоторых жителей явление напугало.

Пока жители Казани пугают "радиоактивные" облака, граждан из Подмосковья атаковали странные насекомые. По виду они напоминают скорпионов, однако сами они белого цвета и меньшего размера. Их укус довольно болезненный, после него на коже появляются заметные покраснения и зуд.