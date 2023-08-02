«Остановили прорыв»: офицер рассказал о подвиге, за который Путин наградил его звездой Героя Фото: пресс-служба Кремля

Старший лейтенант Алексей Хименко получил медаль «Золотая Звезда» Героя России из рук президента Владимира Путина, а после награждения рассказал Life.ru, какой подвиг совершил его отряд. Также командир роты признался, что не знал причины приглашения в Кремль.

— Мне позвонили из Министерства обороны, и я уже здесь узнал, что дадут звезду Героя. На Соледарском направлении был прорыв противника: попёрла техника, танки, БМП, пехота, — лаконично ответил офицер.

Также Хименко рассказал, что атаку противника удалось отбить без потерь, но при этом ему было страшно, поскольку «ничего не боятся только дураки». Даже несмотря на стрессовую ситуацию, он точно знал, как нужно действовать.

На следующий после награждения день, офицер снова отправится в зону спецоперации, поскольку считает это своим долгом. Сам Алексей родился в ЛНР и защищает свою Родину еще с 2014 года.

Ранее KP.RU рассказывал о подвиге капитана Дмитрия Хорькова, который отбил более десяти атак Вооруженных сил Украины. Удержанные его подразделением позиции в дальнейшем стали плацдармом для наступления российских войск.