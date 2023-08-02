Премьер Канады Джастин Трюдо развелся с женой Фото: соцсети

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в своем аккаунте Twitter сообщил, что расстался со своей женой Софи, в браке супружеская пара прожила 18 лет.

«Софи и я хотели бы сообщить, что после множества многозначительных и сложных бесед мы приняли решение расстаться», - написал Трюдо.

Пресс-служба премьера сообщила, что супруги официально подписали соглашение о раздельном проживании.

Также стало известно, что бывшие супруги продолжат совместное воспитание троих несовершеннолетних детей, и «канадцы могут рассчитывать на то, что будут часто видеть их вместе».

Напомним, у Трюдо и Софи трое детей: сын Ксавье (15 лет), дочь Элла-Грейс (14 лет), сын Адриан (9 лет).

Как писал сайт KP.RU, в конце января артист Ярослав Бойко стал холостяком. Суд развел актера с женой Рамуной Ходоркайте после 23 лет брака со второй попытки. Примечательно, что ни артист, ни его теперь уже бывшая избранница на слушании не появились.

Судья развел Ярослава Бойко с женой Рамуной Ходоркайте. Решение было принято в отсутствие сторон и их представителей. Инициатором развода был актер. Именно он ушел от жены. В исковом заявление артиста содержался всего лишь один пункт - расторжение брака.

Напомним, расставание прошло без публичных скандалов и склок, дележки имущества и детей. У четы есть взрослые сын Максим и дочь Эмилия. О причинах разрыва звезда сериала «Всегда говори «всегда» сообщал: «Просто закончились отношения, поэтому мы разводимся. В жизни так бывает. Остаемся друзьями, все хорошо».