В Сенате США прошли обыски из-за ложного сообщения о вооруженном человеке Фото: REUTERS

В зданиях Сената США из-за ложного сообщения о нахождении там вооруженного человека проводились обыски, об этом сообщила полиция Капитолия.

«Наши офицеры проводят обыск в административных зданиях Сената и вокруг них в ответ на звонок в службу 911», - говорится в сообщении.

В полиции отмечали, что нет никакой подтвержденной информации о выстрелах.

Позже представитель полицейского управления Вашингтона Хью Кэру заявил, что «похоже, это ложное сообщение». Пострадавших и стрелка не обнаружили.

Как писал сайт KP.RU, 6 января 2021 года сторонники американского лидера Дональда Трампа устроили штурм Капитолия . Волну протестов и беспорядков, закончившихся для некоторых граждан трагично, вызвала кампания президента по опровержению результатов голосования на выборах главы государства.

На заседании Конгресса республиканцы выступили за отмену результатов выборов в штате Аризона, вызвав нешуточный спор из-за чего пришлось остановить совещание. В это же время за стенами Капитолия трамписты устроили шумные демонстрации. Заведенная толпа сторонников республиканца штурмом взяла Капитолийский холм и ворвалась в зал заседания Сената.

Толпу людей с трудом сдерживали сотрудники полиции, которыми в итоге было применено оружие. Результатом столкновений стали четыре жертвы среди митингующих. Более 50 человек были задержаны, еще столько же получили травмы разной степени тяжести.