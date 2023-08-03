В доме главы WWE Макмэна провели обыск из-за обвинений в домогательствах

Винса Макмэна подозревают в выплатах женщинам из-за сексуальных домогательств Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В июле в доме главы World Wrestling Entertainment (WWE) Винса Макмэна провели обыск по делу из-за обвинений в сексуальных домогательствах, об этом сообщил портал 911 со ссылкой на компанию.

По данным портала, Макмэн также получил повестку в суд от федерального большого жюри.

Согласно публикации, это произошло на фоне продолжающегося расследования: по версии правоохранителей Макмэн выплачивал значительные суммы денег женщинам на протяжении многих лет, чтобы те отказались от обвинений в сексуальных домогательствах.

В компании сообщили, что Макмэн взял отпуск по болезни из-за серьезной операции на позвоночнике.

При этом Макмэн заявил, что отрицает какие-либо правонарушения, и выразил уверенность, что расследование «очистит его от любых подозрений».

Как писал сайт KP.RU, в конце июня экс-президент США Дональд Трамп подал в суд на журналистку и писательницу Джин Кэрролл за клевету и ущерб репутации политика на фоне обвинений с ее стороны в изнасиловании.

Напомним, 10 мая в Нью-Йорке суд присяжных признал виновным экс-президента США Дональда Трампа в попытке изнасилования.

Ранее иск против политика подала журналистка и писательница Джин Кэролл, которая утверждала, что в 1996 году она помогала Трампу выбрать в универмаге женское нижнее белье для подарка, когда он попытался ее изнасиловать в примерочной.

По единогласному мнению присяжных изнасилования не было, однако, сексуальные домогательства имели место быть. Суд постановил, что Трамп должен компенсировать Кэролл 2 миллиона долларов в качестве ущерба за домогательства и еще 3 миллиона долларов за клевету в ее адрес.