ВСУ выпустили по Донецку 18 снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов натовского калибра Фото: REUTERS

ВСУ выпустили по Донецку 18 снарядов калибра 155 миллиметров, об этом сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:00 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», - говорится в сообщении.

В 23:05 и 23:15 украинские боевики выпустили по еще по три снаряда такого же калибра.

В ведомстве добавили, что в 23:40 и 23:55 произошли обстрелы Петровского района Донецка, ВСУ применили по три снаряда калибром 155 миллиметров. Кроме того, в 23:55 Украина выпустила три таких же снаряда и по Куйбышевскому району города.

Как писал сайт KP.RU, 4 июля в результате ракетного удара ВСУ, нанесенного по Макеевке, пострадала больница в микрорайоне Восточный, были пострадавшие, включая тяжелораненых.

Сообщалось, что обстрелом повреждены хирургическое и реанимационное отделения местной больницы, много пострадавших, включая тяжелораненых.

По предварительным данным, в городе зафиксированы повреждения учреждений здравоохранения и многоквартирных жилых домов (оконные блоки и стеклопакеты).

В восьми медицинских организациях Макеевки взрывной волной повреждены остекление, двери и фасады.