Telegraph: Около 100 тысяч беженцев с Украины покинут Британию из-за истечения виз Фото: REUTERS

Около 100 тысяч беженцев с Украины могут покинуть Великобританию по истечении срока виз в 2025 году, об этом сообщила газета Telegraph со ссылкой на заявление члена парламента Роберта Бакленда.

По данным газеты, политик призвал министров рассмотреть вопрос о предоставлении украинцам «более постоянного статуса», чтобы обеспечить «как можно больше стабильности и определенности» для беженцев.

Издание отметило, что с начала конфликта в Британию прибыло 182 тысячи украинцев, в 2025 году срок действия их трехлетней визы истекает.

«Около 100 тысяч украинцев могут быть вынуждены покинуть Британию», - написала газета.

Как писал сайт KP.RU, ранее российская делегация не смогла принять участие в сессии Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН из-за того, что правительство Великобритании не выдало российским дипломатам визы для участия в этом мероприятии.

Мероприятие проходило в Лондоне 23-28 июля. Российские дипломаты были уполномочены Генассамблеей ООН и Конференцией ФАО соответственно представлять данные руководящие органы.

В поспредстве РФ выразили сожаление, что Великобритания пошла на нарушение своих международных обязательств.