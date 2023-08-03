Посол КНР в РФ: НАТО стала главной причиной обострения украинского кризиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НАТО стала главной причиной обострения украинского кризиса, об этом ТАСС заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

«Вот уже более 30 лет НАТО повсюду разжигает огонь, разрушая стабильность и занимаясь сепаратизмом, как это было в Косове, Ливии и Афганистане», - сказал дипломат.

Посол подчеркнул, что пять расширений на восток серьезно повлияли на существующие после холодной войны порядок и безопасность в Европе, «стали главной причиной обострения украинского кризиса».

По словам Ханьхуэя, НАТО является пережитком холодной войны и должна была прекратить свое существование с ее окончанием.

«Однако, она продолжает процветать, подпитываясь постоянным развязыванием войн и провоцируя конфликты», - отметил глава диппредставительства.

Как писал сайт KP.RU, 24 июля представители посольства КНР в Японии заявили, что Пекин считает, что взаимодействия Токио с НАТО может привести к возникновению конфронтации в регионе.

В заявлении выражена надежда, что японская сторона учтет уроки истории, продолжит неукоснительно следовать мирному пути развития и не будет предпринимать действий, подрывающих взаимное доверие между странами региона.

Посольство КНР указывает на желание НАТО нарастить влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе для приведения Китая и Японию к противостоянию и влезать во внутреннюю политику государств, нарушая международные права.

В представительстве также обеспокоены нагнетанием ситуации по вопросам отношений с Пекином.