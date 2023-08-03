Госдеп: США сохраняют посольство в Нигере и хотят направить нового посла Фото: REUTERS

США сохраняют посольство в Нигере и рассчитывают на скорое прибытие туда нового американского посла, об этом сообщил госдепартамент.

Ранее госдепартамент распорядился об отъезде неосновного персонала посольства в Ниамее и семей дипломатов.

«Посольство США остается открытым для ограниченного экстренного обслуживания американских граждан... Мы продолжаем дипломатическое взаимодействие на самых высоких уровнях», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что рассчитывают на скорый приезд посла Кэтлин Фитцгиббон, которую сенат недавно утвердил в должности нового посла США в Нигере.

Как писал сайт KP.RU, 27 июля группа военнослужащих Нигера выступила с видеообращением по национальному телевидению, заявив, что свергла президента страны Мохамеда Базума.

Нигер считался одним из последних оплотов западного влияния на континенте, особенно из-за стратегических запасов урана, который является ключевым ресурсом для атомной энергетики Франции.

До 40% урана, потребляемого французами, поставляется именно из Нигера. Более того, именно в Нигер передислоцировались французские войска после своего ухода из Мали.

Свергнутый президент Мохамед Базум хорошо известен своей профранцузской позицией и тесными связями с США и Великобританией. Именно поэтому в стране также находятся американские военные базы.

Жители Ниамея собрались у здания Национальной ассамблеи и выразили поддержку мятежникам, потребовав вывода французских военных.

Некоторые участники митинга размахивали российскими флагами, призывая нашу страну поддержать новое руководство страны.