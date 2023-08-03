WSJ: Экономика России показала прочность перед санкциями Запада Фото: REUTERS

Экономика России выдержала испытание санкциями, введенными Западом после начала спецоперации на Украине, и показал свою прочность, об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В статье отметили, что провал Запада в том, чтобы «быстро поставить российскую экономику на колени» из-за начала СВО, «идентичен тупиковой ситуации на поле боя».

По данным издания, изначально у России были проблемы с импортом микрочипов, однако Москва смогла их решить и обладает возможностью наносить удары высокоточным оружием на ежедневной основе.

Эксперты подчеркнули, что устойчивость российской экономики обусловлена значительными государственными вливаниями, развитием ВПК и переориентацией внешней торговли на восточных партнеров, в частности Индию и Китай.

Как писал сайт KP.RU, 5 июля президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в российской экономике развивается лучше, чем можно было прогнозировать ранее, это дает надежду на выполнение всех намеченных задач.

Глава государства подчеркнул, что это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так как мы их ставили, как минимум, будут решены.

Напомним, 16 июня Владимир Путин в своем выступлении на ПМЭФ заявил, что Россия должна расширять свои экономические возможности. Он отметил, что расширение экономических возможностей России, потенциала, должно быть связано с ростом благосостояния граждан.

Глава государства добавил, что российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат. Только там, где труд достойно оплачивается, будут работать высококвалифицированные кадры.