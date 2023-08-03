Минцифры предложило давать отсрочки от армии ИТ-специалистам без высшего образования Фото: REUTERS

Минцифры предложило давать отсрочки от армии ИТ-специалистам без высшего образования и расширить список вузовских специальностей для отсрочки, об этом сообщила газета «Известия».

«Это касается как специалистов со средним профобразованием, так и некоторых специалистов с высшим профильным образованием, но которые не получают отсрочку по принятым в 2022 году правилам», - приводит издание ответ ведомства.

В публикации говорится, что инициатива о расширении списка ИТ-специалистов, которые могут получить отсрочку, возникла из-за жалоб крупнейших российских ИТ-компаний на нехватку специалистов на рынке.

«Есть технические специальности, не попавшие ранее в этот список. При этом освоившие их специалисты имеют большие компетенции в сфере IT и выполняют в своих компаниях критически значимые функции», - пояснили в Минцифры.

Как писал сайт KP.RU, 17 июля Минцифры подготовило проект постановления, согласно которому электронные водительские права приравниваются к физическим.

В проекте указано, что предъявление в электронном виде сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящими правилами, приравнивается к предъявлению таких документов.

Напомним, еще в 2019 году ГАИ заявляла о планах перехода на электронные водительские права. Планировалось, что такое удостоверение станет полноценной заменой привычных пластиковых карточек.

Кроме того, в январе 2023 года электронное водительское удостоверение стало доступно в мобильном приложении «Госуслуги Авто».

В онлайне появились не только права, но и копия свидетельства регистрации транспортного средства. Отмечалось, что для предъявления данных документов не нужен доступ к интернету.